お一人様こたつの完成形あらわる。しかも電気代2.1円って最高では？
求めていたのはこれだ！
電気もガスも灯油も、年々高くなっていて悲しい昨今。僕らは暖房費の節約…いや！ 暖房の効率化を考えねばなりません。
自分が温まれればいいなら、ランニングコストでおこたつ最強説を唱えるのですが、温まれる場所・部屋が限定されてしまうのがネック。でも、その問題を解決できそうなモノを見つけたので共有します。
アイリスオーヤマの、足回りぐるっと巻けるパネルヒーター。その名も「ぐるポカ」です。
どこにでも、自分だけぽかぽか環境を構築できる
簡単に説明すると、自立して曲げられるパネルヒーター。
どこにでも持っていけるので、いつものテーブルをこたつ代わりにできますし、ブランケットを広げれば熱がこもってさらに暖かさアップ。もちろん、PCデスクで仕事中に使ってもOK。デスクがおこたつになるとか最高じゃないですか？
消費電力が1時間で約2.1円（弱モード）というエコさも素晴らしい…。
一人暮らし用暖房、仕事中の足冷えを解消する機器として、これベストな気がするよ。レビューは以下をどうぞ。
足だけでこんなに変わる？ 冬のデスクワークを救った｢ぐるポカ｣体験記
Source: Amazon