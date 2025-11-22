Image: Amazon

求めていたのはこれだ！

電気もガスも灯油も、年々高くなっていて悲しい昨今。僕らは暖房費の節約…いや！ 暖房の効率化を考えねばなりません。

自分が温まれればいいなら、ランニングコストでおこたつ最強説を唱えるのですが、温まれる場所・部屋が限定されてしまうのがネック。でも、その問題を解決できそうなモノを見つけたので共有します。

アイリスオーヤマの、足回りぐるっと巻けるパネルヒーター。その名も「ぐるポカ」です。

どこにでも、自分だけぽかぽか環境を構築できる

簡単に説明すると、自立して曲げられるパネルヒーター。

どこにでも持っていけるので、いつものテーブルをこたつ代わりにできますし、ブランケットを広げれば熱がこもってさらに暖かさアップ。もちろん、PCデスクで仕事中に使ってもOK。デスクがおこたつになるとか最高じゃないですか？

消費電力が1時間で約2.1円（弱モード）というエコさも素晴らしい…。

一人暮らし用暖房、仕事中の足冷えを解消する機器として、これベストな気がするよ。レビューは以下をどうぞ。

