ビアードパパが「キミとアイドルプリキュア♪」とコラボ! いちごミルクのシュークリームにハート型マシュマロ
DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は12月1日、テレビアニメ「キミとアイドルプリキュア♪」とのコラボレーション商品「プリキュアシュー」(420円)を全国のビアードパパで発売する。
同商品は、サクサク食感のパイシュー生地の表面にいちごチョコをコーティング、ハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップをトッピングし、生地の中にはミルキーな優しい甘さが広がるいちごミルククリームを詰め込んだシュークリーム。
キミとアイドルプリキュア♪がデザインされた特別なパッケージでの提供だけでなく、本商品を1個購入につき1枚「キラキラ!紙製コースター(ランダム全5種)」が付いてくる。商品は数量限定のため、なくなり次第終了となる。
