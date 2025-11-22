町田が神戸を下して初優勝

天皇杯第105回全国サッカー選手権大会の決勝が11月22日に国立競技場で行われ、FC町田ゼルビアが3-1でヴィッセル神戸に勝利して初優勝。

クラブ創設から初の国内三大タイトル制覇も果たした。

3回目の優勝を狙う神戸がエースFW大迫勇也をベンチスタートとする中、試合は立ち上がりに動いた。前半6分に町田は中盤から攻撃参加したMF中山雄太が左サイドを縦に突破すると早いクロスをゴール前へ。ニアサイドに飛び込んだFW藤尾翔太が飛び出してくるGK前川黛也の前でボールに触ると、浮き上がったボールがバウンドしてゴール内へ吸い込まれて先制ゴールになった。

さらに町田は前半32分、中盤の右サイドでこぼれ球を拾ったFWミッチェル・デュークが逆サイドへ走り込むFW相馬勇紀に絶妙なラストパスを供給。これを受けた相馬がそのままペナルティーエリア内まで進出し、前川との1対1を制して2点目を奪った。

ハーフタイムの交代で大迫を投入して勢いよく後半に入った神戸だが、逆に町田は後半11分にゴール正面でパスを受けた藤尾が前に持ち出して強烈な左足ミドルを決めて3点目を奪い、試合の行方が大きく傾いた。それでも神戸は後半17分、左サイドからFW佐々木大樹が入れたクロスにFW宮代大聖が頭で合わせ、1点を返した。

その後も神戸が反撃を狙ってボールを持つ時間が長くなったものの、ペナルティーエリアの前に最終ラインを置いた町田に対してアバウトなクロス以外に有効な攻撃を見出せず、そのまま試合終了。3-1で勝利した町田が、天皇杯の初優勝と国内三大タイトル初制覇を果たした。（FOOTBALL ZONE編集部）