天皇杯決勝が11月22日、東京・国立競技場で開催された。

クラブ初タイトルを目指すFC町田ゼルビアと、連覇を狙うヴィッセル神戸が対戦し3-1で町田が勝利した。この日は晴天にも恵まれたが、観客数は3万1414人とスタンドの空席が目立つ寂しい光景となった。

試合前には、両チームのサポーターが鮮やかなコレオグラフィーで、タイトルをかけた一戦を盛り上げた。しかし、町田側は1階席、神戸側は2階席までしか埋まっておらず。バックスタンドは空席が目立ち、少し寂しい光景となった。SNSでも「国立ガラガラ」がトレンド入りするなど反響を呼んでいた。

試合は序盤から攻勢に出た町田が前半6分、町左サイドからクロスを上げると、FW藤尾翔太が頭で合わせて先制に成功。さらに前半32分、FWミチェル・デュークのパスにMF相馬勇紀が抜け出し、最後は冷静に流し込んだ。さらに後半11分、敵陣でボールを受けた藤尾が左足を振り抜きゴール右隅に突き刺した。対する神戸は同17分にFW宮代大聖のヘディング弾で1点を返したが試合はそのまま終了。町田がクラブ史上初となる天皇杯優勝、クラブ創設から初の国内三大タイトル制覇を達成した。

近年の天皇杯決勝で観客数が少なかったのは、2022年のヴァンフォーレ甲府-サンフレッチェ広島（4万1894人）、2017年のセレッソ大阪-横浜F・マリノス（4万2029人）などがあるが、それらをも大きく下回る結果となってしまった。（FOOTBALL ZONE編集部）