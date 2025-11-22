町田、天皇杯で悲願の初タイトル獲得！ 藤尾２発に相馬も得点、前回チャンピオンの神戸に３−１快勝！
国立競技場で11月22日、天皇杯の決勝戦が開催。前回覇者のヴィッセル神戸と初タイトルを狙うFC町田ゼルビアが対戦した。
開始６分、さっそくスコアボードが動く。先制したのは町田。敵陣左サイドで相手のクリアをカットした中山雄太がドリブルで前進し、中に折り返す。これを藤尾翔太がヘッドで押し込んだ。
対する神戸は、22分に絶好機を演出。酒井高徳のクロスのこぼれ球に、井手口陽介が反応。ダイレクトシュートを放つも、これはGK谷晃生の好守に阻まれる。27分には宮代大聖がドリブルでゴール前まで切れ込んだが、シュートを打ち切れない。
32分、町田がリードを広げる。ミッチェル・デュークの対角のパスに抜け出した相馬勇紀が、正確にコントロールされたシュートを流し込んだ。
試合は町田の２点リードで折り返す。迎えた後半、ビハインドの神戸が攻勢を強める。ベンチスタートだった大迫勇也が投入され、背番号10は前線で起点となり、攻撃にリズムをもたらす。
守勢に回っていた町田だが、56分に相手の一瞬の隙をついて３点目を奪う。縦パスに抜け出した藤尾がそのまま左足を思い切り振り抜く。強烈な一撃を突き刺し、自身この日２ゴール目をマークした。
厳しい状況に追い込まれた神戸は62分、１点を返す。佐々木大樹のクロスから宮代がヘディングシュートでネットを揺らした。
その後も神戸が主導権を握り、果敢に攻め立てるが、町田が持ち前の堅守で跳ね返す。リードを最後まで守り抜いた町田が３−１で勝利。歓喜の瞬間が訪れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
