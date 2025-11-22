Ado、リーダーズ、ちゃんみな、HANA、マンウィズら出演！史上最大の日本音楽海外フェス『Zipangu』米ロサンゼルスにて開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Ado、shallm、平手友梨奈らアーティストやクリエイターを多くマネジメントする音楽・芸能事務所である株式会社クラウドナインが、2026年5月16日（日本時間5月17日）に米国ロサンゼルスエリアの「Brookside at The Rose Bowl」にて、日本が誇る豪華アーティストたちによる音楽フェスティバル『CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026』を開催することが発表された。

■日本の音楽、そして国自体の魅力を世界へ示す、夜明けの一歩

国内アーティストのみが出演する海外音楽フェスとして、過去最大キャパとなる本公演（会場キャパシティ約35,000人）には、第1弾情報として、Ado、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSION、千葉雄喜、10-FEET（※アルファベット順）の出演が発表。

かつてマルコ・ポーロの『東方見聞録』で“黄金の国”として紹介され、日本を形容する言葉として知られる“Zipangu（ジパング）”を冠した本イベントは、日本の音楽、そして日本という国自体の魅力を世界に発信する、かつてない機会となる。

■イベント情報

『CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026』

2026年

05/16（土）アメリカ・Brookside at The Rose Bowl 1133 Rosemont Ave, Pasadena, CA 91103

※日本時間：5/17（日）

出演：Ado、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSON、千葉雄喜、10-FEET ※アルファベット順

■関連リンク

『Zipangu』公式サイト

https://zipangu-event.cloud