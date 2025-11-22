▽FFES 2025（22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

プロ野球・日本ハムは22日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOにてファン感謝イベント「FFES 2025」を開催中。イベント内では、野村佑希選手と達孝太投手が“顔”で勝負する様子も見られました。

グラウンドでは選手同士の様々な対決が展開。BATTLE4では「キャッチングヒーロー」という種目が行われました。これは打ち上げられたボールをいかにカッコ良く捕球できるかを競うもの。河野チームと中島チームの2チームに分かれて行われ、イケメンとしても注目される野村選手と達投手も出場しました。

背面キャッチなど華麗なプレーを試みる選手らでしたが、野村選手は最後のボールを普段通りにキャッチ。それでもカメラに向けてドヤ顔を見せ、ファンからも大歓声があがりました。野村選手はこのプレーについて「やっぱり堂々としているのが一番カッコいい」とコメント。納得の表情を見せます。これに対抗するように、別チームの達投手も難なく捕球すると腕を組んでのドヤ顔を披露。ファンからの大歓声に、野村選手は「顔がカッコよすぎるのはズルい」と声をあげました。

結果は達投手擁する河野チームが勝利。達投手が「ポテンシャルで勝負した」と語ると、野村選手も「ポテンシャルの差をヒシヒシと感じます」と悔しげな表情を見せました。