◇卓球 WTTスターコンテンダー マスカット(17日〜22日、オマーン)

卓球のWTTスターコンテンダー マスカットは21日、女子ダブルスの決勝が行われ、大藤沙月選手と横井咲桜選手が頂点に立ちました。

世界ランク2位の大藤選手と横井選手ペアは、チュ チョンヒ選手とキム ナヨン選手の韓国ペアと激突。取られては取り返す展開でゲームカウント2-2。最終ゲームは怒とうの攻撃でいきなり7連続ポイントを奪取するなど、3-2(9-11、11-5、5-11、11-4、11-6)で優勝を飾りました。これで通算6度目のWTTツアー優勝です。

またシングルスでは同日に3回戦と準々決勝を開催。女子では大藤選手が平野美宇選手にゲームカウント0-2から逆転勝利すると、準々決勝でもカットマンの佐藤瞳選手にフルゲームの末に勝利。

さらに木原美悠選手は3回戦でルクセンブルクの選手を破ると、準々決勝では長粼美柚選手にストレート勝利を飾った横井選手にフルゲームの熱戦で下しました。

3回戦では早田ひな選手が韓国のイ ウンヘ選手に敗れ、8強入りを逃すなど波乱。日本勢で勝ち上がった大藤選手と木原選手は準決勝で激突します。

男子シングルスは篠塚大登選手と田中佑汰選手、吉山僚一選手の3選手が3回戦に挑みましたが、いずれも敗戦。フランスの“ルブラン兄弟”が4強入りしています。

大会最終日は男女のシングルス準決勝と決勝、混合ダブルス決勝を予定。混合ダブルスでは英田理志選手と佐藤瞳選手ペアが林繇儒選手と鄭怡静選手の台湾ペアと激突します。