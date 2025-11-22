　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
25/11/17　 26/01/06　<3961> シルバーエッグ・テクノロジー　　　　 770円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<7635> 杉田エース　　　　　　　　　　　　 1,710円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<7718> スター精密　　　　　　　　　　　　 2,210円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<1841> サンユー建設　　　　　　　　　　　 1,600円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<5596> アウトルックコンサルティング　　　 1,800円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<7455> パリミキホールディングス　　　　　　 581円　上場廃止予定
25/11/11　 25/12/23　<7088> フォーラムエンジニアリング　　　　 1,710円　上場廃止予定
25/11/10　 25/12/22　<2374> セントケア・ホールディング　　　　 1,220円　上場廃止予定
25/11/07　 25/12/19　<9287> ジャパン・インフラファンド　　　　65,000円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/18　<7372> デコルテ・ホールディングス　　　　　 527円　　　 -
25/11/20　 25/12/18　<8766> 東京海上ホールディングス　　　　　 5,220円　　　 -
25/11/19　 25/12/17　<6333> 帝国電機製作所　　　　　　　　　　 2,689円　　　 -
25/11/04　 25/12/16　<7940> ウェーブロックホールディングス　　　 921円　上場廃止予定
25/11/04　 25/12/16　<4957> ヤスハラケミカル　　　　　　　　　 1,380円　上場廃止予定
25/10/31　 25/12/15　<5191> 住友理工　　　　　　　　　　　　　 2,600円　上場廃止予定
25/10/31　 25/12/15　<1949> 住友電設　　　　　　　　　　　　　 9,760円　上場廃止予定
25/10/31　 25/12/15　<3655> ブレインパッド　　　　　　　　　　 2,706円　上場廃止予定
25/11/14　 25/12/15　<6406> フジテック　　　　　　　　　　　　 5,700円　上場廃止予定
25/10/30　 25/12/12　<9719> ＳＣＳＫ　　　　　　　　　　　　　 5,700円　上場廃止予定
25/11/14　 25/12/12　<4937> Ｗａｑｏｏ　　　　　　　　　　　　 1,900円　　　 -
25/07/28　 25/12/08　<7250> 太平洋工業　　　　　　　　　　　　 2,919円　上場廃止予定
25/09/26　 25/12/04　<4917> マンダム　　　　　　　　　　　　　 1,960円　上場廃止予定
25/11/06　 25/12/04　<5185> フコク　　　　　　　　　　　　　　 1,661円　　　 -
25/09/12　 25/12/03　<2389> デジタルホールディングス　　　　　 2,015円　上場廃止予定
25/10/16　 25/12/01　<3094> スーパーバリュー　　　　　　　　　　 795円　上場廃止予定
25/10/30　 25/12/01　<9993> ヤマザワ　　　　　　　　　　　　　 1,040円　　　 -

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

