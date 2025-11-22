国際スケート連盟が動画公開

日本人スケーターの驚愕映像が話題となっている。国際スケート連盟（ISU）は19日、公式Xでフィギュアのペアの“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）の迫力抜群の動画を公開。日本人ファンから様々な声が上がった。

ISUは同日、「再びフィギュアスケートの週末へ。興奮する準備はできている？」として27秒の動画を公開。そこには、自撮りしているとみられる長岡が、森口にリフトされてぐるぐる回る様子などが収められていた。

競技中とはまったく違うアングルの映像に、日本人ファンからは様々な声が上がった。

「リフトされる女子目線の動画、貴重」

「この動画だけでも危うく酔いそうになってるのでフィギュアスケート選手ってすごい」

「素晴らしすぎる、ゆなすみ疑似体験映像」

「ダメだ！ わたしには怖すぎ」

「信頼関係のなせる技！」

「思ったより怖い」

「私なら卒倒する」

“ゆなすみ”は7〜9日のグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯で4位。同第6戦のフィンランド大会では、現地21日のショートプログラムで5位発進した。フリーは同22日に行われる。



