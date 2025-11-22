冬は“ワイドパンツ”どう穿く？【GU】40・50代が試したい！「垢抜けコーデ」

大人のデイリーコーデに取り入れやすいワイドパンツ。ストンとしたシルエットで気になる脚のラインを拾いにくく、きちんと感があってきれいめに決まりそうなのが魅力。この冬も引き続き注目したいボトムスのひとつです。今回は、【GU（ジーユー）】のワイドパンツを取り入れたコーディネートをご紹介します。これからの季節、着こなし方に迷う人にも参考になりそうなスタイリングばかりなので、ぜひチェックしてみて。

シャツの着方をひと工夫してこなれコーデ

ネイビーのワイドパンツにブルーのシャツを合わせた、爽やかな印象のコーデ。シャツ × ワイドパンツの定番スタイルも、ボタンをラフに外してインナーを覗かせることで、ぐっとこなれた雰囲気に。袖からインナーを少し見せる着こなしも、おしゃれ見えのポイント。ほどよい抜け感がプラスされた、大人世代にぴったりのきれいめスタイルです。

小物が映える上品シンプルスタイル

トレンド感のあるブラウンのワイドパンツにネイビーのカーディガンを合わせた、大人っぽく上品な雰囲気のコーディネート。コンパクトなシルエットのトップスと合わせることで、バランス良く決まりそうです。首元のスカーフとレオパード柄のパンプスが、シンプルなスタイルにほんのり華やかさをプラス。落ち着いたカラーでまとめているので、お仕事シーンにも自然と馴染みそう。

シンプルスタイルに肩掛けスカーフで垢抜け

ホワイトのシンプルなセーターにブラックのワイドパンツを合わせたモノトーンコーデ。肩にかけたグレーのスカーフがアクセントになり、べーシックな配色のコーディネートもこなれ感のある着こなしに。ワイドパンツのおかげで、ラフすぎず品よくまとまったきれいめカジュアルスタイル。ほどよいリラックス感があり、休日のお出かけにもぴったりです。

グレーのワイドパンツで洗練スタイル

グレーのワイドパンツに同系色のトップスを合わせたワントーンコーデ。黒のロングコートを羽織ることで全体が引き締まり、洗練された印象に。縦のラインを意識したIラインのシルエットで、すっきり見えも叶いそう。オンオフ問わず活躍してくれそうなコーディネートで、モードな雰囲気を楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N