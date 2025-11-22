◆天皇杯 ▽決勝 町田３―１神戸（２２日・国立）

町田が悲願の初タイトルを獲得した。天皇杯決勝で神戸を３―１で破った。優勝賞金は１億５０００万円。

町田は準決勝のＦＣ東京戦と同じ先発イレブンで運命の一戦に臨んだ。前半６分、開始早々に試合を動かす。ＭＦ中山雄太がドリブルで持ち上がり、左クロスを上げるとＦＷ藤尾翔太が頭で合わせる。ボールはふわりと浮くと、そのままネットの中に吸い込まれた。同２２分にはピンチもあったが、この日が２５歳の誕生日のＧＫ谷晃生の好セーブが光った。

勢いは止まらない。同３２分、ボールを右サイドで受けたオーストラリア代表ＦＷミッチェル・デュークが、裏へ抜けようとするＦＷ相馬勇紀を見つけ、相手選手の間を切り裂く華麗なスルーパスを送った。パスを受けた相馬はそのまま持ち上がると、エリア内に入ったところで左足を振り抜き、追加点を決めた。

後半に入っても決して気を緩めず、ギアを上げた。後半１１分、エリア外から藤尾が左足で狙うと、ボールはゴール右上へ。藤尾がこの試合２点目を決めて、試合展開をさらに優位にした。

１９７７年に町田市の小学生の選抜チーム「ＦＣ町田」を創設すると、中学、高校と段階的に作り、最後にＦＣ町田トップを１９８９年に立ち上げた。９８年に現在の「ＦＣ町田ゼルビア」に名称が変更されると、２００９年にＪＦＬに上がった。１０年にはＪリーグ昇格基準を満たす３位で終えるも、スタジアム基準で昇格が幻となる苦い経験もした。

１２年に初めてＪ３に挑むも、わずか１年でＪＦＬに降格。ただ、そこから諦めずＪリーグに戻り、１６年からＪ２に挑むことになった。そして、２４年からついにＪ１の舞台に足を踏み入れると、Ｊ１初昇格初年度に３位と躍進も見せた。

相馬、中山、谷、ＤＦ望月ヘンリー海輝ら現役の代表クラスに加えて、ＤＦ昌子源ら経験豊富な選手が集まった。今季は決してずっと上位を突き進んだわけではなく、様々な紆余（うよ）曲折を経た。しかし、最後はシーズン開幕前に目標として掲げた「タイトル」に目線をそろえ、歓喜の時を迎えた。

逆境を乗り越え続け、いつしか「チャレンジャー精神」がクラブの礎になった。市民クラブから始まったチームが、ついに頂点。３６年の物語が大団円を迎えた。

◆ＦＣ町田ゼルビア ゼルビアは東京・町田市の樹・ケヤキ「ｚｅｌｋｏｖａ」（ゼルコヴァ）と、同市の花・サルビア「ｓａｌｖｉａ」を合わせた造語。１９８９年に創設したＦＣ町田トップが前身。９８年にＦＣ町田ゼルビアと改称。２０１２年にＪリーグ参入。１８年に株式会社サイバーエージェントグループ入り。２４年からＪ１。チームマスコットはゼルビー。本拠地は町田ＧＩＯＮスタジアム（１万５３２０人収容）。