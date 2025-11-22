ソン・ガンの除隊後初の日本公演、FODで独占配信決定 「新たな出発」の瞬間が見どころ
韓国の俳優ソン・ガンの除隊後初の日本公演『2025 SONG KANG FANMEETING ＜ROUND 2＞ IN JAPAN』の模様が、フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて独占配信されることが決定した。
【写真あり】軍服＆短髪姿のソン・ガン 兵役中のオフショット公開
『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home−俺と世界の絶望−』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきたソン・ガン。繊細な感情表現と圧倒的なビジュアルで国内外の視聴者を魅了し、“次世代韓流スター”と称されるほどグローバルな人気を確立している。
今回のファンミーティングは、11月22日・23日に横浜BUNTAI、26日・27日にNHK大阪ホールで開催され、チケットは全日ソールドアウト。本公演は、11月8日のソウル・延世大学100周年記念館コンサートホールでの公演を皮切りに、中国、そして日本へと続いた公演。
タイトル＜ROUND 2＞は、カーレースで次のステージを意味する“ROUND”と、ソン・ガンのイニシャル「S」を反転させた“2”を重ね合わせ、「俳優ソン・ガンの第2ステージ」「新たな出発」を象徴している。
黒のレーシングスーツに身を包み、力強い眼差しを向けるソン・ガン。キービジュアルのとおり、止まっていた時間が再び動き出す感動の瞬間が見どころとなっている。
配信日程は後日発表予定。FODでは、2023年9月に東京・NHKホールで開催された『ソン・ガン 2023 FANMEETING IN JAPAN 〜BY YOUR SIDE〜』も独占配信中。
