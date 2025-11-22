銀座No.1ホステスが明かす「憧れの人の“特別な存在”になれる」技術。プレゼン力より大事なもの
―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］―
「憧れの経営者と会食！これを機に一緒に仕事がしたい」「自分のビジネスに投資してくれる人を探したい」
チャンスをものにしたいとき、張り切って自己PRやプレゼンを準備しますよね。
でも実は、「覚えてもらおう」と頑張れば頑張るほど、うんざりされてしまい逆効果かもしれません。
今回は、昼は経済レポーターとして上場企業の社長たちと、夜は銀座ホステスとしてトップクラスのビジネスパーソンと接してきた私が学んだ「人の懐に入る力」についてお話しします。
◆すごい相手にこそ効く、懐に入る力
有名な経営者や投資家のような“すごい人”ほど、日々アプローチしてくる人間は山ほどいます。
その中で抜きんでて「おっ」と思わせるには、実は“相手のことを覚えている”ことが大きな武器になります。
夜の世界でも、売れているホステスがお客様によく言われているのは「そんなこと、よく覚えてくれているね！」という感動の言葉です。
“記憶力”が相手の心をつかみ、懐に入るためのカギになるのです。
◆下手なコピペ営業メールをするホステスは売れない
夜の世界では、ただ自分の魅力をアピールするだけではお客様がつきません。
また、全員にコピペの営業メールを送っていたら「どうせみんなに同じことを送っているな」とすぐに見抜かれ、来店どころか、読んですらもらえません。
夜のお客様は日々、たくさんのホステスから営業メールをもらっているのです。
売れているホステスは、響かない下手な営業はせず、お客様一人ひとりに刺さる営業をピンポイントでしています。
◆“記憶力”に自信がなくても“記録力”で勝てる
とはいえ、日々、百人以上のお客様と連絡をとるので、”記憶力”だけでは限界があります。
そこで重要なのは“記録力”です。お客様の情報や好みをメモするのは基本です。
私は記憶力だけでは自信がなかったので、とにかく記録するタイプでした。
ここまでしていたのは恥ずかしいのですが、お客様の一度の来店後のメモはA4で3ページ分にのぼることもありました。次の来店前に過去のメモをすべて読み返します。
さらに、仕事、出張、旅行などのスケジュールを聞いたらすかさずカレンダーに登録するのです。
その上で、たとえばこのような連絡をします。
・大事な仕事の日の朝「がんばってね」
・健康診断や検査の結果が出る頃に「どうでしたか？」
・地方のお客様の東京出張の日「気をつけて来てね」から来店に繋げる
・お客様の地元や出身地で天災があれば即「大丈夫でした？」
・病気やケガは治るまで毎日気遣う
・お客様のいる場所に合わせた話題を送る
反対に、海外出張中のお客様にうっかり「今日も東京は寒いですね」なんて送ってしまったらアウトです。
ちょうど良いタイミングで絶妙な連絡ができると、お客様は「この子はよく考えてくれているな」「こんなに気にかけてくれているから、行ってあげなきゃな」と思ってくださいます。
◆会食は“プレゼン”ではなく“リサーチ”の場
夜のお店では、初対面のお客様とお話できるのはほんの15分程度。短い時間の中で、その後の営業に使える切り口を探れるだけ探ります。
ビジネスでも、会食やミーティングは「プレゼンの場」でもありますが、相手のことを知る「リサーチの場」として、“その後のアプローチのための情報収集”という意識をもつことが大切に思います。
この人にはどんなストーリーが響きそうか？何をしたら喜ばれそうか？にアンテナを張るのです。
また、今の時代、SNSやネットでの事前リサーチもいくらでもできます。
・最近気にしている話題
