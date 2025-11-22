山崎みほ

―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］―

「憧れの経営者と会食！これを機に一緒に仕事がしたい」「自分のビジネスに投資してくれる人を探したい」

チャンスをものにしたいとき、張り切って自己PRやプレゼンを準備しますよね。

でも実は、「覚えてもらおう」と頑張れば頑張るほど、うんざりされてしまい逆効果かもしれません。

今回は、昼は経済レポーターとして上場企業の社長たちと、夜は銀座ホステスとしてトップクラスのビジネスパーソンと接してきた私が学んだ「人の懐に入る力」についてお話しします。

◆すごい相手にこそ効く、懐に入る力

有名な経営者や投資家のような“すごい人”ほど、日々アプローチしてくる人間は山ほどいます。

その中で抜きんでて「おっ」と思わせるには、実は“相手のことを覚えている”ことが大きな武器になります。

夜の世界でも、売れているホステスがお客様によく言われているのは「そんなこと、よく覚えてくれているね！」という感動の言葉です。

“記憶力”が相手の心をつかみ、懐に入るためのカギになるのです。

◆下手なコピペ営業メールをするホステスは売れない

夜の世界では、ただ自分の魅力をアピールするだけではお客様がつきません。

また、全員にコピペの営業メールを送っていたら「どうせみんなに同じことを送っているな」とすぐに見抜かれ、来店どころか、読んですらもらえません。

夜のお客様は日々、たくさんのホステスから営業メールをもらっているのです。

売れているホステスは、響かない下手な営業はせず、お客様一人ひとりに刺さる営業をピンポイントでしています。

◆“記憶力”に自信がなくても“記録力”で勝てる

とはいえ、日々、百人以上のお客様と連絡をとるので、”記憶力”だけでは限界があります。

そこで重要なのは“記録力”です。お客様の情報や好みをメモするのは基本です。

私は記憶力だけでは自信がなかったので、とにかく記録するタイプでした。

ここまでしていたのは恥ずかしいのですが、お客様の一度の来店後のメモはA4で3ページ分にのぼることもありました。次の来店前に過去のメモをすべて読み返します。

さらに、仕事、出張、旅行などのスケジュールを聞いたらすかさずカレンダーに登録するのです。

その上で、たとえばこのような連絡をします。

・大事な仕事の日の朝「がんばってね」
・健康診断や検査の結果が出る頃に「どうでしたか？」
・地方のお客様の東京出張の日「気をつけて来てね」から来店に繋げる
・お客様の地元や出身地で天災があれば即「大丈夫でした？」
・病気やケガは治るまで毎日気遣う
・お客様のいる場所に合わせた話題を送る

反対に、海外出張中のお客様にうっかり「今日も東京は寒いですね」なんて送ってしまったらアウトです。

ちょうど良いタイミングで絶妙な連絡ができると、お客様は「この子はよく考えてくれているな」「こんなに気にかけてくれているから、行ってあげなきゃな」と思ってくださいます。

◆会食は“プレゼン”ではなく“リサーチ”の場

夜のお店では、初対面のお客様とお話できるのはほんの15分程度。短い時間の中で、その後の営業に使える切り口を探れるだけ探ります。

ビジネスでも、会食やミーティングは「プレゼンの場」でもありますが、相手のことを知る「リサーチの場」として、“その後のアプローチのための情報収集”という意識をもつことが大切に思います。

この人にはどんなストーリーが響きそうか？何をしたら喜ばれそうか？にアンテナを張るのです。

また、今の時代、SNSやネットでの事前リサーチもいくらでもできます。

・最近気にしている話題