VTuber宝鐘マリンの″寿がきや愛″から生まれたカップ麺「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」セブン‐イレブンなどで発売
セブン-イレブン・ジャパンは11月25日、VTuber「宝鐘マリン」が監修したカップめん2種「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」（いずれも365.04円）を、寿がきや食品製造のもと、全国のセブン-イレブンおよびイトーヨーカドーで順次発売する。
宝鐘マリンは、登録者数425万人を誇る世界的に有名な VTuber(バーチャルYouTuber)。今回のコラボレーションは、宝鐘マリンが慣れ親しんだ寿がきやのラーメン愛を語り続けてきたことから生まれ、愛知県にゆかりのある寿がきや食品との共同開発が実現した。ファン必見の特別パッケージと本格的な味わいが融合した、"推し活"も"ラーメン欲"も満たす限定商品となっている。
シーフード豚骨ラーメンは、ガーリックが香るまろやかな豚骨スープに、魚介の旨みをプラス。なめらかな麺との一体感が心地よく、最後の一口まで飽きのこない味わいに仕上げた。
旨辛ラーメンは、鶏ガラベースの旨辛スープにたっぷりの具材を使用し、ピリッとした辛さとにんにくの香りが食欲をそそる、やみつき感のある一杯。
