◆第１０５回 天皇杯▽決勝 神戸１―３町田（２２日・国立）

町田と神戸のカードで行われた天皇杯決勝は、町田がＦＷ藤尾翔太の２ゴール、ＭＦ相馬勇紀のゴールで昨年度王者の神戸に３―１と勝利し、クラブ史上初タイトルを獲得した。なお、この試合には３万１４１４人の観客が訪れたが、１９年に完成した新国立競技場が決勝の舞台となって以来、新型コロナウイルスによる観客制限があった２０年、カタールＷ杯による日程前倒しの影響で日産スタジアムで行われた２２年を除き、過去最少となった。両ゴール裏には多くの観客が詰めかけたが、２、３階席は空席が目立った。過去最多は２０２３年の川崎―柏戦の６万２８３７人で、今回はその約半数となった。

２４年度 ５万６８２４人

神戸１―０Ｇ大阪

２３年度 ６万２８３７人

川崎０―０（ＰＫ８―７）柏（史上最多）

２２年度 ３万７９９８人

甲府０―０（ＰＫ５―４）広島※日産スタジアム開催

２１年度 ５万７７８５人 浦和２―１大分

２０年度 １万３３１８人 川崎１―０Ｇ大阪※コロナにより観客制限

１９年度 ５万７５０７人 神戸２―０鹿島