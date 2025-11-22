¥È¥Ã¥×Îý½¬»²²Ã¤ÇÏÃÂê¤â¡¢¹½ÁÛ³°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ø´ø´±¡ÖÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤ËÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¡¢¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£21Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÏDF¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ç¥£¥µ¥·¤ÈFW¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç°ÜÀÒÀè¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¥µ¥·¤¬º£·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U¡Ý21¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æº£µ¨½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥µ¥·¤¬Àµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥é¥Ò¡¼¥à¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Î¾Áª¼ê¤Î¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤ÏÁª¼ê¤¬5¡¢6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È²¿ÅÙ¤«Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×
