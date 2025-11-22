11月22日、福島競馬場で行われた11R・福島記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ニシノティアモ（牝4・美浦・上原佑紀）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のエコロヴァルツ（牡4・栗東・牧浦充徳）、3着に7番人気のパレハ（牝4・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは1:59.9（良）。

鮮やかな抜け出し

津村明秀騎乗の2番人気、ニシノティアモが鮮やかな抜け出しで重賞の初タイトルゲットした。勝負どころでは好位でスムーズない立ち回り。2番手からラスト1ハロンで先頭に立つと、そのまま後続を完封、1勝クラスからの4連勝で一気に階段を駆け上がった。

ニシノティアモ 12戦5勝

（牝4・美浦・上原佑紀）

父：ドゥラメンテ

母：ニシノアモーレ

母父：コンデュイット

馬主：西山茂行

生産者：タツヤファーム

【全着順】

1着 ニシノティアモ 津村明秀

2着 エコロヴァルツ A.プーシャン

3着 パレハ 鮫島克駿

4着 アラタ 横山典弘

5着 シリウスコルト 古川吉洋

6着 クリスマスパレード 戸崎圭太

7着 リカンカブール 吉田隼人

8着 リフレーミング 石川裕紀人

9着 クリノメイ 酒井学

10着 ダンディズム 富田暁

11着 コガネノソラ 丹内祐次

12着 バビット 三浦皇成

13着 タイムトゥヘヴン 柴田善臣

14着 キタウイング 嶋田純次

15着 イングランドアイズ 松若風馬

16着 アンリーロード 佐々木大輔