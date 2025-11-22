LE SSERAFIMチェウォン、日本での地下鉄ショットに反響「雑誌の表紙みたい」「絵になる」
【モデルプレス＝2025/11/22】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が11月20日、自身のInstagramを更新。日本の地下鉄や街中で撮影した写真を多数公開し、話題となっている。
【写真】25歳KPOP美女「絵になる」貴重な日本満喫ショット
チェウォンは日本の街角で撮影した写真を複数枚投稿。地下鉄の駅で切符を片手に自撮りしている様子や、カフェでのんびり過ごす姿などを披露している。
この投稿を受け、ファンからは「近くにいたの！？」「雑誌の表紙みたい」「絵になる」「日本を楽しんでね」「いつも本当に可愛い」などの反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆キム・チェウォン、日本の地下鉄に登場
◆チェウォンの投稿に反響
