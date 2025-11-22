女優の高橋ユウ（34）が22日、カンテレの5時間特番「カンテレ祭り！ドっとコネクト」に出演。“いい夫婦の日”にちなみ、共演陣も絶賛のケンカした時の仲直り法を披露した。

スタジオの出演者全員が仲直り法を提案し、もっとも共感できる意見を視聴者にアンケートで問うた。橋下徹氏は「どちらかが謝る」として、「最後は謝るしかないから。謝ってる回数は妻のほうが多いかも…」と話した。

2018年に元K-1ファイター、卜部弘崇と結婚した2児の母・高橋は「“せーの！”で“ごめんね”って同時に謝る。どちからかが謝るのを待ってたら日またいじゃう。その前に、“せーの”ってどっちかが言うたら一緒に謝る。どっちが悪い、とかない。ちょっと笑えるし」と説明した。

これにはMC・石井亮次アナが「それめっちゃいいアイデア！」と称賛、橋下氏も自身の書いたフリップを差し出し、「それいい！ちょっと交換しましょ。今日からやります」と感心した。番組前半に取り上げた「日中関係にも使える」と話し、MC・石井亮次から「その話終わっとんねん」とツッコまれた。

石原良純は「どうせ俺が悪いに決まってるんだから、反省する」と全面降伏をアピール。円広志は「金」と答え、「これが一番の誠意やと思いますよ。大体僕の場合は1回15万円」と生々しい話を展開した。

視聴者からの支持は高橋が40％、橋下氏と良純がともに22％、円が16％という結果に。自らオチを担った円は「イメージダウンや…だからケガするのよ〜」と嘆き、「反省して僕も“せーのでごめん”やります。世界平和やな。その代わりお金はやらないからね」と言って、笑わせていた。