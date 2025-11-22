AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡刺繍スウェットで毎日かわいく
AS KNOW AS plusから、トムとジェリーの人気キャラクター、ジェリーとタフィーをデザインしたスウェットトレーナーが登場♡前身頃にはおちゃめなタフィーの刺繍、バックスタイルにはクッションにダイブしたジェリーとタフィーの刺繍が施され、アクリルキーホルダーもセットに♪レディースもメンズも楽しめるユニセックスデザインで、お出かけやお部屋着にもぴったりです。
かわいい刺繍でトムとジェリーを表現
前身頃にはおちゃめなタフィーの刺繍、バックスタイルにはクッションにダイブしたジェリーとタフィーの刺繍が♡
動きのある刺繍デザインで、見るたびに思わず笑顔になる仕上がりです。
ユニセックス＆4色展開で選べる楽しさ
カラーはオフ、オートミール、ラベンダー、チャコールの4色展開。レディースもメンズも着られるユニセックスサイズ（F）なので、カップルや友達とお揃いコーデも楽しめます♪
アクリルキーホルダーでコーデも華やかに
価格：3,795円（税込）
前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーがセットになっており、バッグや小物に付ければコーディネートのアクセントにも♡お出かけやおうち時間も楽しさ倍増のアイテムです。
サイズ：F（カラー：オフ／オートミール／ラベンダー／チャコール）
販売：ZOZOTOWN／AS KNOW AS plus店舗
毎日が楽しくなる♡トムとジェリースウェット
AS KNOW AS plusのトムとジェリーコラボスウェットは、ジェリー＆タフィーの刺繍とセットのアクリルキーホルダーで遊び心満点♡
ユニセックスデザインでレディースもメンズも着られ、お出かけやお部屋着、カップルコーデにもおすすめです。
ZOZOTOWNやAS KNOW AS plus店舗で11月中旬より順次発売中です♪