AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡刺繍スウェットで毎日かわいく

AS KNOW AS plusから、トムとジェリーの人気キャラクター、ジェリーとタフィーをデザインしたスウェットトレーナーが登場♡前身頃にはおちゃめなタフィーの刺繍、バックスタイルにはクッションにダイブしたジェリーとタフィーの刺繍が施され、アクリルキーホルダーもセットに♪レディースもメンズも楽しめるユニセックスデザインで、お出かけやお部屋着にもぴったりです。

かわいい刺繍でトムとジェリーを表現



前身頃にはおちゃめなタフィーの刺繍、バックスタイルにはクッションにダイブしたジェリーとタフィーの刺繍が♡

動きのある刺繍デザインで、見るたびに思わず笑顔になる仕上がりです。

ユニセックス＆4色展開で選べる楽しさ



カラーはオフ、オートミール、ラベンダー、チャコールの4色展開。レディースもメンズも着られるユニセックスサイズ（F）なので、カップルや友達とお揃いコーデも楽しめます♪

アクリルキーホルダーでコーデも華やかに



価格：3,795円（税込）



前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーがセットになっており、バッグや小物に付ければコーディネートのアクセントにも♡お出かけやおうち時間も楽しさ倍増のアイテムです。

サイズ：F（カラー：オフ／オートミール／ラベンダー／チャコール）

販売：ZOZOTOWN／AS KNOW AS plus店舗

毎日が楽しくなる♡トムとジェリースウェット



AS KNOW AS plusのトムとジェリーコラボスウェットは、ジェリー＆タフィーの刺繍とセットのアクリルキーホルダーで遊び心満点♡

ユニセックスデザインでレディースもメンズも着られ、お出かけやお部屋着、カップルコーデにもおすすめです。

ZOZOTOWNやAS KNOW AS plus店舗で11月中旬より順次発売中です♪