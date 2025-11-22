¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö2025ÆüËÜ°ìµÇ°¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê¥í¥´¡Ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö2025ÆüËÜ°ìµÇ°¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê¥í¥´¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß2,200±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ°ìÃ£À®¤òµÇ°¤·¤¿¥í¥´¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª5Ç¯¿¶¤ê¤ÎÂÔË¾¤ÎÆüËÜ°ì¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö
ÁÇºà¡áÌÊ100¡ó¡¡¥µ¥¤¥º¡áÌó340¡ß800Ð
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï11·î28Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï1Ç¯´ÖÇ®¤¤¤´À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥¿¥«µå±ãPresented¡¡by¡¡Fanatics¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡º£Ç¯¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è·Á¼°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤Þ¤¿¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Í¥¾¡½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª