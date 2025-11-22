「国立ガラガラ」がトレンド入り。天皇杯決勝で目立つ空席「スカスカすぎる」「切なすぎる」などの声
11月22日、天皇杯の決勝でヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが国立競技場で対戦している。
先手を取ったのは町田。開始６分に藤尾翔太がヘッドでネットを揺らす。32分には相馬勇紀が追加点をゲット。前半だけで２点のリードを奪うなど町田が神戸を圧倒する。
その試合展開以上に注目を集めているのは、タイトルをかけたファイナルにもかかわらず、スタジアムに目立つ空席だ。
Xでは「国立ガラガラ」がトレンド入り。SNS上では「これは酷い」「思ったより、ガラガラ」「空席が目立つなー」「切なすぎる」「スカスカすぎる」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
