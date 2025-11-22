日本ハムの宮西尚生投手の９００登板を記念して作られた等身大立像が２２日、お披露目された。宮西はエスコンで開催されたファン感謝イベント「Ｆ ＦＥＳ」に出席。右翼ブルペンで限定１００人のファンとともに除幕に立ち会い、「感無量でございます。感謝しかありません」と、感謝した。

除幕された自身の立像を見ると、「こんな感じなんだ。結構リアルだね。すごい恥ずかしい」と等身大の像にはにかんだ。

トークショーでは日本ハム同期入団の村田和哉氏と登壇。史上４人目の９００試合を振り返り、「しんどいですけど、抑えたときの球場の喜び。あれが一度味わうと『またほしい』ってなっちゃうから、ここまでこれた」と笑顔で振り返った。「これ頑張ってあと１００試合放ったらもう一個作ってくれるんかな。エスコンまでの間に全部置いていきたい。道しるべみたいな感じで」と“宮西ロード”建設に思いをはせた。

記念立像はエスコン内、セクション１０８のファミリーストア付近で展示され、「エスコンにたたずんでいますから、皆さん来シーズンから拝みに来るように。よろしくお願いします」と、ファンへ呼びかけた。