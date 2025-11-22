¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬£Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¾Ð´é¡¡£²£°Ëü¸×ÅÞ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¤ËÍ¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó£²£°Ëü¿Í¤Î¸×ÅÞ¤«¤é¶Á¤ÅÏ¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó£±¡¦£·¥¥í¤òÌó£±»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÇÃ£À®¤·¤¿¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î´î¤Ó¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤Í¡¢Âç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î£²£°£°£µÇ¯°ÊÍè¡¢£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£²Ð¤Î¶Ì¼é¸î¿À¤«¤é»Ø´ø´±¤Ø¤ÈÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÈèÏ«¤Î¼Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÈèÏ«¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ÈèÏ«²óÉü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤½¤ì¤â´üÂÔ¤ÎÎÌ¤À¤Ê¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£°£³Ç¯¡¢£°£µÇ¯¤È¥»³¦À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é£±£¸Ç¯´Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤ÏÆ±¤¸¤¯£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¸×¾¤ÏÎäÀÅ¤ËÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¡Ø¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÍèÇ¯Éé¤±¤ë¤ó¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÉé¤±¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¡Ë¤½¤ì¤òÊ¤¤¹Âç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×ÅÞ¤«¤é¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²¥ê¡¼¥°À©¸å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£