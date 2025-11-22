東京２０２５世界陸上男子８００メートル代表で、同種目の日本記録保持者の駒大・落合晃（こう、１年）は２２日、神奈川・秦野市内で行われた記録会で１５００メートルの部に出場し、３分４０秒９４を記録した。自己ベストを３秒以上更新し、１９９１年度に大場康成さんが打ち立てた３分４０秒９７の駒大記録を塗り替えた。「３分３７秒を狙っていたので悔しい結果になったが、ベストを出せたことは８００メートルにもつながったと思う」と振り返った。

レースは、１０００メートルあたりまで同大のランナーにペースメイクをしてもらい、最後は１人でスパートをかけた。「ラスト固まってしまって切り替えられないことが結構多い。今日もラスト１周で５８秒とかかかっているので、ラスト５６秒で上がらないと話にならない」とラストスパートの切り替えを課題を挙げた。

１５００メートルは「国体（１０月）が終わってから一気に仕上げてきた」と明かし、「まだまだ全然。タイムを伸ばせる感覚はある。しっかり取り組まないといけない」と言葉に力をこめた。レースを見守った大八木弘明総監督も「まだ８割くらい。９割近くなったら３分３６秒、３７秒くらいいくと思う。日本記録目指してやらないと出ないと思う」と評した。

今日の記録によって、来年の日本選手権参加標準記録突破が濃厚となり、８００Ｍと合わせて２種目での出場が見えてきた。落合は「８００メートルが１番だと思っていますが、１５００もチャレンジできるなら両方で勝負したい」と意欲をみせた。

自身は今日が今季最後のレース。今年１年を振り返って「環境も変わったりして特別なことを経験させてもらった」と話し、来季の予定については「２月に室内に行く予定。しっかり走れたら」と意気込んだ。