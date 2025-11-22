24日(月・振休)の日中まで、全国的に晴れる所が多いですが、次第に気圧の谷が近づいて西から天気が崩れる見込みです。25日(火)は広い範囲で雨となり、26日(水)は北日本で荒れた天気となるおそれがあります。27日(木)頃には、また次の気圧の谷がやってくるでしょう。気温は、北日本を中心に平年より高い傾向が続く見込みです。

来週は短い周期で天気崩れる

明日23日も引き続き高気圧に覆われて、全国的に行楽日和となる所が多いでしょう。ただ、東日本の南岸に小さな低気圧が発生するため、関東の沿岸部では夜に雨となる所がある見込みです。東北の日本海側は、湿った空気の影響で、雨や雷雨となる所があるでしょう。





24日(月・振休)は、初めは高気圧に覆われますが、次第に低気圧や気圧の谷の影響を受ける所がある見込みです。全国的に、日中は晴れたり曇ったりの天気でお出かけが楽しめそうですが、西日本の日本海側では夜は所々で雨となるでしょう。東北北部は一日を通して雨雲が流れ込みやすい見込みです。25日(火)は、低気圧が発達しながら北日本付近へ進み、全国的に雨が降るでしょう。26日(水)は西高東低の冬型の気圧配置となり、北海道や本州の日本海側で雨が降る見込みです。北海道では雪となる所もあるでしょう。また、東北の日本海側など季節風が強まる所があり、荒れた天気となるおそれがあります。本州の太平洋側や四国、九州は晴れる所が多い見込みです。27日(木)は、早くも次の気圧の谷が西から近づき、天気は下り坂に向かうでしょう。

高温傾向で、特に北日本で平年より気温が高い

明日23日からの一週間は、北日本に一時的に寒気が流れ込むことはあるものの、今週中頃のような強い寒気が流れ込むことはない見込みです。この先は全国的に高温傾向で、特に北日本で平年より気温が高くなるでしょう。



札幌のこの時季の最高気温の平年値は6℃前後ですが、25日(火)までは平年よりかなり高く、その後も平年より高い日が続く見込みです。仙台の最高気温も24日(月・振休)にかけて、平年よりかなり高いでしょう。東京から那覇は、平年並みか平年より高い日が多く、季節の歩みはやや足踏み状態となりそうです。



ただ、朝はこの時季らしい冷え込みとなる日が多い見込みです。朝と日中の寒暖差が大きくなるため、調節できる服装を心がけてください。