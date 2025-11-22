タレント大沢あかね（40）が22日、フジテレビ系「ミキティダイニング」ママ友会拡大SPにゲスト出演。夫の劇団ひとり（48）への不満を打ち明けた。

お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）、藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。「夫にイライラすること」を聞かれた大沢は「そんなの、しょっちゅうありますよ。あたし、でも、ホントに最近、『あ、この人無理かも』と思ったのが…」と話し出すと、藤本は「やだ！聞きたくないよ！」、庄司は「思わないでよー」と反応した。

大沢は「あの…、生活音大きい人ダメなんです、私。ドタドタ歩いたりとか…」と説明。藤本が「あかねちゃん、だって静かに自分の世界でいたいタイプ」と続けた。大沢は「そう、私、ずーっと静かな空間でいたいの。朝とか、息子の目玉焼きとか作る時にこんろに『バーン！』ってフライパン置くの。ビクッてするの」と、ひとりの行動を明かした。

藤本が「アピールなんじゃない？それ」と言うと、「いや〜、分かんない。あと、すっごいドタドタ歩くし…」と不満を漏らした。

すると同じくゲストの森泉（43）が「たぶん、ウチ来たら死ぬと思う。スゴいにぎやかなの。動物もいるし、朝から歌ってるし、音楽ガンガン…」と話し、庄司が「誰が一番うるさい？」と聞き、森は「あたし」と手を挙げると、笑いが起きた。