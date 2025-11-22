ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢É×¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¼ñÌ£¤Ë¡ÖÄ«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×ºî¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë°ìÆ±ÂçÇú¾Ð
¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¥Þ¥ÞÍ§²ñ³ÈÂçSP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£É×¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤Î¼ñÌ£¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë°ì»þ´ü¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ2¡Á3Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£Ä«¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È²¿¤«¥¦¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¤¤¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¤¿¤·¡¢¤½¤Î²»¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¡£Ä«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿ºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØIKKO¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºî¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë»È¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅú¤¨¤òÊ¹¤¯¤Î¤â·ù¤Ê¤Î¤è¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¡¢Ä¶ÌµÂÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢²¿¤«¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖIKKO¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤è¡£Ìõ¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈMC¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡Ö¤É¤ó¤À¤±¡ÁÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤É¤ó¤À¤±¡Á¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤¿¡£