おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れの冬ヘアスタイル』３選
冬はマフラーやコートの襟元にボリュームが出る季節。だからこそ、ヘアスタイル次第で全身の印象が大きく変わります。ところが、「寒いからまとめ髪」「長い髪で防寒」など実用重視の選択が、知らぬ間に“おば見え”の原因になっていることも。そこで今回は、大人世代が気をつけたい「時代遅れの冬ヘアスタイル」を、今っぽヘアのポイントとともに紹介します。
巻きすぎカールは“バブルっぽく”見える
コートやタートルニットにボリューミーな巻き髪を合わせると、全体の重心が下がって見えがち。特に太めアイロンで作る内巻き・外巻きの“くっきりウェーブ”は、今の抜け感トレンドとは真逆の印象です。
ひとつ結びの“低めポニーテール”は地味見え注意
マフラーとの相性がよく、つい楽でやってしまう“低めひとつ結び”。でも、後れ毛なし＆きっちりまとめると老け見え一直線。特に黒髪ストレートのままだと、地味で疲れた印象に見えてしまうことも。
結び目の高さを少し上げて、トップにふくらみを出すだけで見違えるようにアカ抜けます。また、後れ毛を軽く巻いて、抜け感を出すのが今どきバランスです。
重ため前髪＆ダークトーンは顔が沈む原因に
冬は暗めのヘアカラーにしがちですが、顔色まで沈んで見える原因になることも。さらに重ため前髪を合わせると、陰影が強く“地味で古い”印象になってしまいます。
おすすめは、透け感のあるシースルーバング＋ツヤのあるブラウン系カラー。光を取り込みやすく、冬の重たい服でも軽やかに見せてくれます。
冬ファッションは防寒でどうしても“重たく”なりがち。だからこそ、ヘアスタイルで抜け感を作ることが“若見え”の近道です。
▲ゆる外ハネミディや高めポニー、ツヤブラウンのストレートなど、軽やかさと抜け感をまとった“今っぽ冬ヘア”で、大人の品と柔らかい印象を両立しましょう
今回挙げたポイントを押さえるだけで、季節感と軽やかさを両立した“今っぽ冬ヘア”にアップデートできます。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
