【思考をキレイにする旅の仕方（498）】友人との旅行とひとり旅

年配の方から友人と長い旅に出る際、気をつけることを尋ねられました。

「長い旅について」だけであれば多少なりはお答えできるかもしれませんが、

「友人との長い旅について」となると話は別です。

私はひとり旅が多いので……と正直にお答えしました。

私の場合、２週間ほど友人と旅先で一緒の部屋で過ごしたことがあります。

お互い半分仕事で行っていたので、昼間はほとんど別行動だったこともあり、

私自身は特にひとり旅と変わらなかったのすが、

友人は後に私が早寝早起きの度を越していると笑っていたので、

それなりにストレスがかかっていたのかもしれません。

そう考えると、たとえ親友でも長い旅の場合は、

ひとりの時間を大切にした方がいいんだろうなぁとは思います。

特に歳を経ると趣味嗜好やライフスタイルが確立されていることが多い。

知人から親友と長いスペイン旅行に出掛け、帰国後、絶縁した話を聞いたこともあります。

数泊なら一緒が楽しくても、

長い期間となるとボディブローのようにストレスを感じるのかもしれません。

今の私ならホテルは同じでも部屋は別々にするでしょう。

もちろんコスパの面からすると友人旅行のメリットがなくなるので、

こればかりは選択としか言いようがないですけどね。＜text：イシコ＞