MISAMOが、日本1stアルバム『PLAY』を2026年2月4日にリリース。また、今作を予告するトレーラー映像を公開した。

公開されたトレーラーは、MINAの“Welcome to the stage.”という公演の始まりを知らせる観覧案内コメントでスタート。これまでリリースされた『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』のビジュアルが歴代の舞台作品のポスターのように並んでいる廊下を進んでいくと『PLAY』の扉が開かれ、開演のベルが鳴り響く。また、白く煌びやかな衣装を身に纏い観客席に腰掛ける3人が、目の前の舞台上にマニッシュな衣装で堂々と登場する3人を見つめるシーンが展開されていく。

続いて、対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙するという神秘的でコンセプチュアルな映像の中で、“今あなたが腰かけているその席が、実は観客席ではないかもしれないという事も。さあ、あなたの現実はここで幕を閉じ、舞台に立つ番です。”と問いかける。見るものをハッとさせ、引き込まれるような映像となっている。

なお今作は、前作『HAUTE COUTURE』から約1年3カ月ぶりにリリースされる。作品の詳細は今後公開されるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）