¤³¤ì¤¬½Ð¤¿¤éËÜÌ¿³ÎÄê¡ªÃËÀ¤¬ËÜµ¤¤Ç°¦¤¹¤ë½÷À¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ë¡ÖÆÃÊÌ¹ÔÆ°¡×
Âç¿Í¤ÎÎø¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜµ¤¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¤ÏËÜÌ¿½÷À¤Ë¤À¤±¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Äê¤ò¡Ö¶¦Í¡×¤·¤Æ¤¯¤ë
ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Î¿ÊÄ½¤ä½µËö¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¾Úµò¡£
¡Öº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¤µ¡×¡ÖÍè½µ¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤ò¼«Á³¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢
¤½¤ì¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬¹â¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¯
È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¡¢Éþ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¡Ä¡£
ÃËÀ¤¬¤³¤ó¤Ê¡ÈÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Öº£Æü¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¤Í¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë
¥Ç¡¼¥È¤Î¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×¡Ö·¯¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ËÜÌ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÑÀª¡£
ËÜµ¤¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¾È¤ì¤äÉÔ´ïÍÑ¤µ¤«¤é¡¢ËÜ²»¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ï±³¤¬¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¹ÔÆ°¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¡ÈËÜÌ¿¡É¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
🌼»Å»öÃæ¤Ç¤â¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¡Ä¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÃËÀ¤¬½Ð¤¹¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤Ï