11月18日までに、化粧品ブランド・資生堂の男性向けスキンケア・メイクアップブランド「SHISEIDO MEN」のInstagramが更新された。ブランドアンバサダーを務める反町隆史と松嶋菜々子の夫婦ショットがアップされ、その2人の姿が話題となっている。

「反町さんと松嶋さんは、2023年11月22日の『いい夫婦の日』からブランドのアンバサダーに起用されました。当時『男の美しさは、肌に出る』というテーマで、CMに夫婦で初共演し注目を集めました。さらに2025年7月には、新CM『あなたは、変わらない。』篇にも出演。2度めの共演が全国で放送されました」（広告会社関係者）

今回のInstagramでは、「ずっとずっといい顔でキャンペーン」と題し、テーマを選んでパートナーとのエピソードをコメント欄に投稿すると、ブランドの美容液のペアセットが当たるというキャンペーンが投稿された。

この投稿では、2人は黒のシックなスーツに身を包み、松嶋がプレゼントを手に持って優しく反町を見つめるショットが添えられていた。そんな微笑ましい2人の様子に、コメント欄には、

《素敵な夫婦の笑顔》

《このご夫婦はとても、素敵で、憧れです》

《素敵な夫婦、安心して見てられます》

などの絶賛の声が相次いでいた。

「松嶋さんと反町さんが結婚したのは2001年。ドラマ『GTO』での共演がきっかけに仲を深め、結婚に至りました。夫婦となって24年の月日がたったいまもなお、その関係は色あせないようです。芸能界を代表するおしどり夫婦となっています」（芸能ジャーナリスト）

理想の夫婦として好感度は抜群だ。それは、資生堂の経済効果にもあらわれているという。

「資生堂のメンズケアブランドは着実に成長していて、2024年の国内売上高は前年同期比39％増、さらに世界全体では同6.2％増と好調に推移しており、松嶋さんと反町さんが夫婦で公の場に登場したことへの反響も大きかったようです。反町さんはふだんから『保湿についてもいろいろアドバイスをもらっている』と、松嶋さんからのサポートがあることを明かしており、スキンケアが夫婦仲を深めるひとつのアイテムにもなっているようです」（芸能ジャーナリスト）

2人のように、素敵に年齢を重ねたいと願うファンも多そうだ。