IVEレイ、ピンク前髪＆メッシュのロングヘア披露「世界一可愛い」「めちゃくちゃ似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/11/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が11月21日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアを公開し、話題になっている。
【写真】21歳KPOP美女「世界一可愛い」ピンクヘアで印象ガラリ
レイは「わちゃわちゃ」と韓国語でつづり、複数枚の写真を投稿。メイクをしている舞台裏や、撮影のオフショットなどを多数公開した。さらに、眉上で切り揃えたピンクの前髪とメッシュの入ったロングヘアになった姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「めちゃくちゃ似合う」「クールビューティー」「ピンクが顔に映えて素敵」「世界一可愛い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「世界一可愛い」ピンクヘアで印象ガラリ
◆IVEレイ、ピンクヘアを披露
レイは「わちゃわちゃ」と韓国語でつづり、複数枚の写真を投稿。メイクをしている舞台裏や、撮影のオフショットなどを多数公開した。さらに、眉上で切り揃えたピンクの前髪とメッシュの入ったロングヘアになった姿も披露している。
◆レイの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「めちゃくちゃ似合う」「クールビューティー」「ピンクが顔に映えて素敵」「世界一可愛い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】