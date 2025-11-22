プロ野球・セントラルリーグで2年ぶりに優勝した阪神タイガースの優勝記念パレードが11月22日午前、大阪市のメインストリート・御堂筋（大阪市中央区）で開催された。

御堂筋に集まった約20万人のファンの声援に応える藤川球児監督〈2025年11月22日午前 大阪市中央区〉

就任1年目の藤川球児監督や、ホームランと打点の2冠王に輝いた主砲・佐藤輝明内野手ら主力選手が3台のバスに分乗し、淀屋橋から心斎橋方面に向かって南へ約1.7キロのコースで「六甲おろし」の大音響のもと、沿道に詰めかけたファンの声援に手を振って応えた。

午前11時前に始まったオープニングセレモニーでは、藤川監督が「来年は必ず、連覇を成し遂げます」とあいさつ。選手会長の中野拓夢内野手は「球団創設90周年の節目に、史上最速で達成できたことをうれしく思います。これもファンの皆さんの温かい声援があったからこそ」と笑顔を見せた。

セレモニーに登壇した吉村洋文・大阪府知事は、「大阪・関西万博が大いに盛り上がり、日本でノーベル賞を受賞された方も関西出身のお2人（大阪大学特任教授・坂口志文氏、京都大学特別教授・北川進氏）。そして阪神タイガース優勝。今年は大阪・関西、本当に素晴らしい年になりました」とメッセージを送った。

そしてパレード終了後、虎党の高市早苗総理に向けて、「（阪神の）優勝パレードやりましたよ、と報告します。G20で南アフリカに行かれているので、（きょうは）物理的に無理だと思いますが、来年は来て下さい、阪神が日本一になったら来て下さい、と言っておきます」と話した。

メッセージを送る吉村洋文・大阪府知事〈2025年11月22日午前・大阪市中央区〉

セレモニー後、虎党の高市総理に「来年は優勝パレードに来て」とコメントした吉村知事

広島市から来た20代の女性は、「関西に住む姉と一緒に朝7時から沿道に並びました」と興奮した様子。「姉も私も生まれた時から阪神ファン。広島出身ですが、今や堂々と阪神ファンを公言しています」と微笑んだ。

はるばる広島から「タイガースファン公言してます！」

そして、虎ファンの女神と慕われる「トラのおばちゃん」引田孝子さん（兵庫県尼崎市）の姿も。自身が経営する飲食店には多くの虎ファンが訪れる。

「タイガースの快進撃が、私を元気づけてくれた」。1999年に先立った夫とのスナップ写真を片手に、タイガースカラー・黄色のかつらとトラ柄の羽織に身を包み、前日の午後11時に御堂筋へ。淀屋橋で夜を明かした。

虎ずくめ・引田孝子さん「タイガースの快進撃が元気を与えてくれた」

阪神・淡路大震災では、西宮市のマンションで被災した引田さん。当時、夫と2人でがれきの中から抜け出した。「お父さんも喜んでるよ、きっと」。目に涙が潤む。そして続けた。「年が明けたら、もう82歳。私ね、震災が起きた1月17日生まれなの。震災から早かったなぁ。いまは1人だけど、タイガースが頑張ってるから寂しくないよ」。

この日、御堂筋沿道に集まったファンは約20万人（実行委発表）。世代を越え、それぞれのファンが「ありがとう」「来年も」とエールを送った。