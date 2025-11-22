原菜乃華、ミニ丈から美脚際立つ「ただただ美しい」「憧れのスタイル」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/22】女優の原菜乃華が11月21日、自身のInstagramを更新。雑誌「CanCam」（小学館）の撮影でのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳人気女優「ただただ美しい」スラリ美脚
原は「おふしょ」という言葉とともに、雑誌撮影でのオフショットを複数枚投稿。ミニのボトムスからスラリとした素足を見せて歩いているショットや、ミニスカートで佇んでいるショットなど、美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ただただ美しい」「憧れのスタイル」「脚が細くて長い」「美脚すぎる」「全部可愛い」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
