¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ªÃËÀ¤¬¡Ö¥Ê¥á¤Æ¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎø¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¥Ê¥á¤Æ¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤¤ÃËÀ¤Î´õË¾¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡áÍ¥¤·¤µ¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤
¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡É¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤
¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÐÅù¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤¬ÃÛ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤À¤«¤é¡ª¡×¤È°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îø°¦¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¡£µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¹¥°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÊØÍø¡É¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¶³¦Àþ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÃËÀ¤«¤é¡ÖÅÔ¹çÎÉ¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤È¤Ï