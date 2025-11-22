G3「福島記念」は2番人気のニシノティアモ（上原佑、父ドゥラメンテ）がスローの好位から抜け出して1着。6月1日の東京1勝クラスからの連勝を4に伸ばすと同時に、重賞初制覇を達成した。

鞍上の津村明秀（39）は毎日王冠（レーベンスティール）以来、今年4回目の重賞勝ちで通算22勝目。2015年のヤマカツエース以来2回目の福島記念制覇を果たしたパートナーには「こっちがびっくりするくらいの勢いで馬が良くなっている。もっと大きいところを狙いたいな、と思える強さだった。夢が広がるようなレースができた。前までは馬体重が減ってしまうところがあったけど、今は体質が強くなって、しっかり調教を積めるようになった」と賛辞の言葉を贈った。

一方、管理する上原佑紀師（35）は初制覇だった今年のスプリングS（ピコチャンブラック）以来の重賞2勝目に「正直、自信はありました。ためてもいいし位置も取れる。操縦性の高さが生きたレースだった。2000メートルを勝てたことは大きい。レース選択の幅が広がった」と、3代母にG1を3勝した名牝ニシノフラワーがいる4歳牝馬の今後を楽しみにしていた。

2着に1番人気のエコロヴァルツ、3着に7番人気のパレハが入り3連単＜10＞＜8＞＜7＞は1万4530円（16番人気）。

▼2着エコロヴァルツ（プーシャン） 思ったよりペースが流れなかったね。他馬との重量差もあったかな。コーナーのバランスがあまり良くないので広いコースの方が合うかも。

▼3着パレハ（鮫島駿）具合は良かった。スローでも折り合えるのがこの馬の強み。しまいも速い脚を使えた。本当に力をつけていますよ。