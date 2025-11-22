巨人の10年目左腕・中川皓太投手（31）が22日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。左利きならではの悩みを明かした。

この日のテーマは「汁物」。

辻岡義堂アナウンサー（39）の直撃インタビューに7年目左腕・横川凱投手（25）とともに笑顔で応じた中川。

好きな汁物については「僕は………クラムチャウダーがめっちゃ好きです」とうれしそうに回答した。

本拠・東京ドームにある選手サロン（食堂）でも時々おいしいクラムチャウダーを提供されることがあるが、実はその時に困ったことが…。

「左利きなんで、すくうやつが右利き用の…あの…分かります？ちょっと先が細くなってるほうが右用しかないんですよ」

右利き用に作られたレードル（おたま）は左手で使ってみると実に不便。

これには横川も食い気味に「めっちゃくちゃ分かる。めっちゃ分かる！」と共感ありまくりで「こうやって入れるんです」と左手に右利き用のレードルを持って体を左に大きく傾けながら無理やり注ぐジェスチャーをして笑いを誘った。

中川は「僕はもうあきらめて…。（先がとがったのとは反対側の）丸い…全然細くなってない丸い側で入れるんですけど…」とし、「（ほかの）球場によっては紙コップに入れてくださいみたいな時があるんですよ。めちゃくちゃ難しいです」と苦笑い。

「分かる？」と隣に問いかけると、横川も「めっちゃ分かります」とここでも共感ありまくりで、中川は「めちゃめちゃこぼします」と最後まで苦笑いだった。

中川は今季チーム最多の63試合に登板。自身にとっても2019年（67試合）以来6年ぶり2度目の60登板超えを果たし、大勢に次いでチーム2位タイの36ホールドをマークした。

中川、横川だけでなく左利きの選手にとっては右利きが思うよりも深刻な問題。来季はぜひ左利き用のレードル導入を期待したいところだ。