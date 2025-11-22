決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … みずほＦＧ、ソニーＦＧ、東京海上 (11月14日～20日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ＣＫＤ <6407>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→166億円(前期は191億円)に12.6％下方修正し、減益率が0.9％減→13.4％減に拡大する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7383> ネットプロ 東Ｐ -25.25 11/14 上期 85.52
<8798> Ａクリエイト 東Ｐ -25.09 11/14 本決算 黒転
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ -20.69 11/14 上期 -14.34
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ -19.30 11/14 上期 3391.53
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -16.21 11/14 上期 6.58
<6594> ニデック 東Ｐ -14.55 11/14 上期 -69.55
<9229> サンウェルズ 東Ｐ -13.35 11/14 上期 赤転
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ -12.78 11/14 上期 17.74
<3983> オロ 東Ｐ -12.35 11/14 3Q -10.71
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ -12.29 11/14 本決算 0.74
<6584> 三桜工 東Ｐ -12.10 11/14 上期 13.08
<6266> タツモ 東Ｐ -12.05 11/14 3Q -1.55
<6951> 日電子 東Ｐ -11.78 11/14 上期 -8.46
<4751> サイバー 東Ｐ -11.36 11/14 本決算 -23.34
<7199> プレミアＧ 東Ｐ -10.87 11/14 上期 -8.49
<6310> 井関農 東Ｐ -10.79 11/14 3Q 85.05
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ -10.17 11/14 3Q 29.54
<6191> エアトリ 東Ｐ -9.73 11/14 本決算 -70.85
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 東Ｐ -8.38 11/14 上期 -55.69
<1969> 高砂熱 東Ｐ -8.27 11/14 上期 134.52
<7238> ブレーキ 東Ｐ -7.50 11/14 上期 黒転
<8729> ソニーＦＧ 東Ｐ -7.12 11/14 上期 赤転
<5074> テスＨＤ 東Ｐ -6.81 11/14 1Q -23.78
<7313> ＴＳテック 東Ｐ -6.74 11/14 上期 -39.63
<2121> ＭＩＸＩ 東Ｐ -6.55 11/14 上期 -19.98
<3675> クロスマーケ 東Ｐ -6.54 11/14 1Q -1.69
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ -6.43 11/14 1Q -10.05
<6237> イワキポンプ 東Ｐ -6.41 11/14 上期 4.16
<9628> 燦ＨＤ 東Ｐ -6.34 11/14 上期 -5.37
<2267> ヤクルト 東Ｐ -6.20 11/14 上期 -19.93
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ -5.78 11/14 上期 -9.52
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ -5.70 11/14 3Q 86.91
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ -5.63 11/14 上期 3.63
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -5.45 11/14 上期 94.35
<8253> クレセゾン 東Ｐ -5.42 11/14 上期 -1.52
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ -5.41 11/14 上期 -32.79
<7038> フロンティＭ 東Ｐ -5.04 11/14 3Q 赤転
<4071> ＰＡコンサル 東Ｐ -4.56 11/14 本決算 18.67
<5975> 東プレ 東Ｐ -4.52 11/14 上期 121.00
<8766> 東京海上 東Ｐ -4.47 11/19 上期 -6.15
<7912> 大日印 東Ｐ -4.40 11/14 上期 5.82
<7092> ＦＦＪ 東Ｐ -4.38 11/14 上期 41.01
<8362> 福井銀 東Ｐ -3.92 11/14 上期 -21.58
<6742> 京三 東Ｐ -3.55 11/14 上期 赤拡
<4097> 高圧ガス 東Ｐ -3.50 11/14 上期 9.13
<8366> 滋賀銀 東Ｐ -3.13 11/14 上期 34.54
<3661> エムアップ 東Ｐ -3.09 11/14 上期 41.06
<8848> レオパレス 東Ｐ -2.98 11/14 上期 13.74
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ -2.85 11/14 上期 18.81
<8411> みずほＦＧ 東Ｐ -2.84 11/14 上期 13.73
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース