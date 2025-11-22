―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　ＣＫＤ <6407>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→166億円(前期は191億円)に12.6％下方修正し、減益率が0.9％減→13.4％減に拡大する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7383> ネットプロ 　　東Ｐ 　 -25.25 　 11/14　　上期　　　 85.52
<8798> Ａクリエイト 　東Ｐ 　 -25.09 　 11/14　本決算　　　　黒転
<6407> ＣＫＤ 　　　　東Ｐ 　 -20.69 　 11/14　　上期　　　-14.34
<6254> 野村マイクロ 　東Ｐ 　 -19.30 　 11/14　　上期　　 3391.53
<5535> ミガロＨＤ 　　東Ｐ 　 -16.21 　 11/14　　上期　　　　6.58

<6594> ニデック 　　　東Ｐ 　 -14.55 　 11/14　　上期　　　-69.55
<9229> サンウェルズ 　東Ｐ 　 -13.35 　 11/14　　上期　　　　赤転
<7059> コプロＨＤ 　　東Ｐ 　 -12.78 　 11/14　　上期　　　 17.74
<3983> オロ 　　　　　東Ｐ 　 -12.35 　 11/14　　　3Q　　　-10.71
<3687> Ｆスターズ 　　東Ｐ 　 -12.29 　 11/14　本決算　　　　0.74

<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ 　 -12.10 　 11/14　　上期　　　 13.08
<6266> タツモ 　　　　東Ｐ 　 -12.05 　 11/14　　　3Q　　　 -1.55
<6951> 日電子 　　　　東Ｐ 　 -11.78 　 11/14　　上期　　　 -8.46
<4751> サイバー 　　　東Ｐ 　 -11.36 　 11/14　本決算　　　-23.34
<7199> プレミアＧ 　　東Ｐ 　 -10.87 　 11/14　　上期　　　 -8.49

<6310> 井関農 　　　　東Ｐ 　 -10.79 　 11/14　　　3Q　　　 85.05
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　東Ｐ 　 -10.17 　 11/14　　　3Q　　　 29.54
<6191> エアトリ 　　　東Ｐ　　 -9.73 　 11/14　本決算　　　-70.85
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　東Ｐ　　 -8.38 　 11/14　　上期　　　-55.69
<1969> 高砂熱 　　　　東Ｐ　　 -8.27 　 11/14　　上期　　　134.52

<7238> ブレーキ 　　　東Ｐ　　 -7.50 　 11/14　　上期　　　　黒転
<8729> ソニーＦＧ 　　東Ｐ　　 -7.12 　 11/14　　上期　　　　赤転
<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ　　 -6.81 　 11/14　　　1Q　　　-23.78
<7313> ＴＳテック 　　東Ｐ　　 -6.74 　 11/14　　上期　　　-39.63
<2121> ＭＩＸＩ 　　　東Ｐ　　 -6.55 　 11/14　　上期　　　-19.98

<3675> クロスマーケ 　東Ｐ　　 -6.54 　 11/14　　　1Q　　　 -1.69
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 　東Ｐ　　 -6.43 　 11/14　　　1Q　　　-10.05
<6237> イワキポンプ 　東Ｐ　　 -6.41 　 11/14　　上期　　　　4.16
<9628> 燦ＨＤ 　　　　東Ｐ　　 -6.34 　 11/14　　上期　　　 -5.37
<2267> ヤクルト 　　　東Ｐ　　 -6.20 　 11/14　　上期　　　-19.93

<7384> プロクレＨＤ 　東Ｐ　　 -5.78 　 11/14　　上期　　　 -9.52
<4392> ＦＩＧ 　　　　東Ｐ　　 -5.70 　 11/14　　　3Q　　　 86.91
<9025> 鴻池運輸 　　　東Ｐ　　 -5.63 　 11/14　　上期　　　　3.63
<9247> ＴＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.45 　 11/14　　上期　　　 94.35
<8253> クレセゾン 　　東Ｐ　　 -5.42 　 11/14　　上期　　　 -1.52

<8281> ゼビオＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.41 　 11/14　　上期　　　-32.79
<7038> フロンティＭ 　東Ｐ　　 -5.04 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<4071> ＰＡコンサル 　東Ｐ　　 -4.56 　 11/14　本決算　　　 18.67
<5975> 東プレ 　　　　東Ｐ　　 -4.52 　 11/14　　上期　　　121.00
<8766> 東京海上 　　　東Ｐ　　 -4.47 　 11/19　　上期　　　 -6.15

<7912> 大日印 　　　　東Ｐ　　 -4.40 　 11/14　　上期　　　　5.82
<7092> ＦＦＪ 　　　　東Ｐ　　 -4.38 　 11/14　　上期　　　 41.01
<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ　　 -3.92 　 11/14　　上期　　　-21.58
<6742> 京三 　　　　　東Ｐ　　 -3.55 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<4097> 高圧ガス 　　　東Ｐ　　 -3.50 　 11/14　　上期　　　　9.13

<8366> 滋賀銀 　　　　東Ｐ　　 -3.13 　 11/14　　上期　　　 34.54
<3661> エムアップ 　　東Ｐ　　 -3.09 　 11/14　　上期　　　 41.06
<8848> レオパレス 　　東Ｐ　　 -2.98 　 11/14　　上期　　　 13.74
<8593> 三菱ＨＣキャ 　東Ｐ　　 -2.85 　 11/14　　上期　　　 18.81
<8411> みずほＦＧ 　　東Ｐ　　 -2.84 　 11/14　　上期　　　 13.73

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース