ËÜµ¤¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡©ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÁÀ¤¦ÃËÀ¤Î¡Ö¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×
¡ÖÌ®¤¢¤ê¤«¤â¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ø·¸¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¡£
¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢¡ÈÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¡É¤È¤·¤Æ¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´üÂÔ¤Ð¤«¤êÀú¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤¬¸«¤»¤ë¡Ö¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë
¡Öº£¤«¤é²ñ¤¨¤ë¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¡¢µÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÏÄêÈÖ¥µ¥¤¥ó¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ½Äê¤äµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢Èà¤Î¡È¤½¤Î»þ¤ÎÅÔ¹ç¡É¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£
²ñ¤¨¤ÐÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢°·¤¤¤Ï»¨¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÁÀ¤¦ÃËÀ¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£
Ë«¤á¤¿¤êÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÌóÂ«¡É¤ÏÈò¤±¤ë
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É´Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤á¤Ê¤¤¤·¡¢¹ðÇò¤â¤·¤Ê¤¤¡£
ÀÕÇ¤¤ÎÈ¼¤¦¸ÀÆ°¤À¤±ÀäÌ¯¤ËÈò¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È´üÂÔ¤Ï»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤±¤É¡¢´Ø·¸¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¿´Íý¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼å²»¤Ï¸«¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤
ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÁÀ¤¦ÃËÀ¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¶òÃÔ¤ä¼ä¤·¤µ¤Ë¤Ï´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼å¤Ã¤¿»þ¤ÏµÞ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌþ¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤À¤±¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò´¶¾ð¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÅÔ¹ç¤è¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¡È¹ÔÆ°¤ËÈ¼¤ï¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¡É¤Ê¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
