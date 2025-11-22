―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　オーケストラ <6533>
　25年12月期の連結最終利益を従来予想の4億円→8億円に2.0倍上方修正した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6533> オーケストラ 　東Ｐ 　 +59.63 　 11/14　　　3Q　　　 74.37
<9612> ラックランド 　東Ｐ 　 +39.47 　 11/14　　　3Q　　　545.44
<6706> 電気興 　　　　東Ｐ 　 +31.38 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<7747> 朝日インテク 　東Ｐ 　 +21.55 　 11/14　　　1Q　　　 46.99
<7780> メニコン 　　　東Ｐ 　 +20.24 　 11/14　　上期　　　-10.72

<3763> プロシップ 　　東Ｐ 　 +17.77 　 11/14　　上期　　　168.70
<4480> メドレー 　　　東Ｐ 　 +17.46 　 11/14　　　3Q　　　-54.95
<4053> サンアスタ 　　東Ｐ 　 +15.28 　 11/14　　　3Q　　　-19.09
<6118> アイダ 　　　　東Ｐ 　 +13.95 　 11/14　　上期　　　 17.65
<3902> ＭＤＶ 　　　　東Ｐ 　 +11.91 　 11/14　　　3Q　　　　黒転

<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｐ 　 +10.90 　 11/14　　上期　　　　黒転
<8630> ＳＯＭＰＯ 　　東Ｐ 　 +10.43 　 11/19　　上期　　　109.41
<8345> 岩手銀 　　　　東Ｐ 　 +10.24 　 11/14　　上期　　　 45.28
<7874> レック 　　　　東Ｐ　　 +9.31 　 11/14　　上期　　　 60.25
<3288> オープンＨ 　　東Ｐ　　 +9.17 　 11/14　本決算　　　 14.70

<4516> 日本新薬 　　　東Ｐ　　 +8.04 　 11/14　　上期　　　 10.06
<4662> フォーカス 　　東Ｐ　　 +7.67 　 11/14　　上期　　　108.03
<1379> ホクト 　　　　東Ｐ　　 +7.54 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3402> 東レ 　　　　　東Ｐ　　 +7.11 　 11/14　　上期　　　-25.20
<8750> 第一生命ＨＤ 　東Ｐ　　 +6.92 　 11/14　　上期　　　 -7.73

<6430> ダイコク電 　　東Ｐ　　 +6.88 　 11/14　　上期　　　-22.96
<4324> 電通グループ 　東Ｐ　　 +6.83 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<4919> ミルボン 　　　東Ｐ　　 +6.16 　 11/14　　　3Q　　　-34.38
<3916> ＤＩＴ 　　　　東Ｐ　　 +5.62 　 11/14　　　1Q　　　 10.54
<5076> インフロニア 　東Ｐ　　 +5.54 　 11/14　　上期　　　171.35

<6247> 日阪製 　　　　東Ｐ　　 +5.08 　 11/14　　上期　　　 42.68
<9956> バローＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.00 　 11/14　　上期　　　 23.56
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　東Ｐ　　 +4.44 　 11/19　　上期　　　　3.57
<9989> サンドラッグ 　東Ｐ　　 +4.13 　 11/14　　上期　　　　9.91
<7839> ＳＨＯＥＩ 　　東Ｐ　　 +3.98 　 11/14　本決算　　　 -5.84

<8070> 東京産 　　　　東Ｐ　　 +3.93 　 11/14　　上期　　　 84.04
<6070> キャリアＬ 　　東Ｐ　　 +3.61 　 11/14　　上期　　　 63.56
<7744> ノーリツ鋼機 　東Ｐ　　 +3.48 　 11/14　　　3Q　　　　9.46
<3663> セルシス 　　　東Ｐ　　 +3.47 　 11/14　　　3Q　　　 27.42
<8714> 池田泉州ＨＤ 　東Ｐ　　 +3.38 　 11/14　　上期　　　　6.25

<3196> ホットランド 　東Ｐ　　 +3.24 　 11/14　　　3Q　　　-42.36
<7181> かんぽ生命 　　東Ｐ　　 +3.10 　 11/14　　上期　　　 10.18
<8388> 阿波銀 　　　　東Ｐ　　 +3.03 　 11/14　　上期　　　 11.48
<2270> 雪印メグ 　　　東Ｐ　　 +2.88 　 11/14　　上期　　　-16.95
<5101> 浜ゴム 　　　　東Ｐ　　 +2.86 　 11/14　　　3Q　　　 11.07

<7820> ニホンフラ 　　東Ｐ　　 +2.77 　 11/14　　上期　　　 29.84
<8316> 三井住友ＦＧ 　東Ｐ　　 +2.72 　 11/14　　上期　　　 24.03
<7354> Ｄｍミックス 　東Ｐ　　 +2.50 　 11/14　　　3Q　　　 43.29
<2752> フジオフード 　東Ｐ　　 +2.27 　 11/14　　　3Q　　　-55.47
<2915> ケンコーマヨ 　東Ｐ　　 +2.19 　 11/14　　上期　　　-38.75

<4634> ａｒｔｉｅｎ 　東Ｐ　　 +2.14 　 11/14　　　3Q　　　 -3.41
<7593> ＶＴＨＤ 　　　東Ｐ　　 +2.01 　 11/14　　上期　　　　9.17
<3245> ディアライフ 　東Ｐ　　 +1.82 　 11/14　本決算　　　 27.70
<9605> 東映 　　　　　東Ｐ　　 +1.78 　 11/14　　上期　　　 14.75
<3865> 北越コーポ 　　東Ｐ　　 +1.66 　 11/14　　上期　　　-66.75

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース