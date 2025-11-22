決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三井住友ＦＧ、第一生命ＨＤ、ＭＳ＆ＡＤ (11月14日～20日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 オーケストラ <6533>
25年12月期の連結最終利益を従来予想の4億円→8億円に2.0倍上方修正した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6533> オーケストラ 東Ｐ +59.63 11/14 3Q 74.37
<9612> ラックランド 東Ｐ +39.47 11/14 3Q 545.44
<6706> 電気興 東Ｐ +31.38 11/14 上期 赤縮
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +21.55 11/14 1Q 46.99
<7780> メニコン 東Ｐ +20.24 11/14 上期 -10.72
<3763> プロシップ 東Ｐ +17.77 11/14 上期 168.70
<4480> メドレー 東Ｐ +17.46 11/14 3Q -54.95
<4053> サンアスタ 東Ｐ +15.28 11/14 3Q -19.09
<6118> アイダ 東Ｐ +13.95 11/14 上期 17.65
<3902> ＭＤＶ 東Ｐ +11.91 11/14 3Q 黒転
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ +10.90 11/14 上期 黒転
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ +10.43 11/19 上期 109.41
<8345> 岩手銀 東Ｐ +10.24 11/14 上期 45.28
<7874> レック 東Ｐ +9.31 11/14 上期 60.25
<3288> オープンＨ 東Ｐ +9.17 11/14 本決算 14.70
<4516> 日本新薬 東Ｐ +8.04 11/14 上期 10.06
<4662> フォーカス 東Ｐ +7.67 11/14 上期 108.03
<1379> ホクト 東Ｐ +7.54 11/14 上期 黒転
<3402> 東レ 東Ｐ +7.11 11/14 上期 -25.20
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ +6.92 11/14 上期 -7.73
<6430> ダイコク電 東Ｐ +6.88 11/14 上期 -22.96
<4324> 電通グループ 東Ｐ +6.83 11/14 3Q 赤転
<4919> ミルボン 東Ｐ +6.16 11/14 3Q -34.38
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ +5.62 11/14 1Q 10.54
<5076> インフロニア 東Ｐ +5.54 11/14 上期 171.35
<6247> 日阪製 東Ｐ +5.08 11/14 上期 42.68
<9956> バローＨＤ 東Ｐ +5.00 11/14 上期 23.56
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ +4.44 11/19 上期 3.57
<9989> サンドラッグ 東Ｐ +4.13 11/14 上期 9.91
<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ +3.98 11/14 本決算 -5.84
<8070> 東京産 東Ｐ +3.93 11/14 上期 84.04
<6070> キャリアＬ 東Ｐ +3.61 11/14 上期 63.56
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +3.48 11/14 3Q 9.46
<3663> セルシス 東Ｐ +3.47 11/14 3Q 27.42
<8714> 池田泉州ＨＤ 東Ｐ +3.38 11/14 上期 6.25
<3196> ホットランド 東Ｐ +3.24 11/14 3Q -42.36
<7181> かんぽ生命 東Ｐ +3.10 11/14 上期 10.18
<8388> 阿波銀 東Ｐ +3.03 11/14 上期 11.48
<2270> 雪印メグ 東Ｐ +2.88 11/14 上期 -16.95
<5101> 浜ゴム 東Ｐ +2.86 11/14 3Q 11.07
<7820> ニホンフラ 東Ｐ +2.77 11/14 上期 29.84
<8316> 三井住友ＦＧ 東Ｐ +2.72 11/14 上期 24.03
<7354> Ｄｍミックス 東Ｐ +2.50 11/14 3Q 43.29
<2752> フジオフード 東Ｐ +2.27 11/14 3Q -55.47
<2915> ケンコーマヨ 東Ｐ +2.19 11/14 上期 -38.75
<4634> ａｒｔｉｅｎ 東Ｐ +2.14 11/14 3Q -3.41
<7593> ＶＴＨＤ 東Ｐ +2.01 11/14 上期 9.17
<3245> ディアライフ 東Ｐ +1.82 11/14 本決算 27.70
<9605> 東映 東Ｐ +1.78 11/14 上期 14.75
<3865> 北越コーポ 東Ｐ +1.66 11/14 上期 -66.75
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
