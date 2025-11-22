右代啓祐氏、国士館大でデフ選手と「共生」

聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、陸上・十種競技日本記録保持者の右代啓祐氏（３９）がデフ陸上日本代表のコーチとして参加した。

十種競技に出場した岡部祐介選手（３７）（ライフネット生命保険）の指導をきっかけに、自身が陸上部男子監督を務める国士舘大でデフ選手の練習環境を整えるなど、スポーツ現場での「共生」も推進している。（西口大地）

元々の専門種目だった４００メートルで前回の２０２２年カシアスドスル（ブラジル）大会出場を逃した後、岡部選手は十種競技に転向したが跳躍や投てき種目の技術習得に苦戦。そこで、五輪２大会出場の実績を持つ現役の右代氏に「一緒に練習して、アドバイスをもらえませんでしょうか」とＳＮＳでメッセージを送った。

右代氏が「本気でやりたいなら、大学の隣に住んでくれ」と返答したところ、岡部選手はすぐに転居を決めた。その熱意に応え、右代氏は学生の指導や准教授として教壇に立つ合間を縫い、少なくとも週１日は岡部選手とトレーニングを共にし、練習メニューも作成。手話はできなかったが、ジェスチャーや動きの実演を通して自らの技術を伝えた。

岡部選手との交流を通じて知ったのは、デフ選手が練習環境を確保する難しさだ。一般の競技場では、耳が聞こえないことで他の利用者と衝突するなどのリスクがあることから、利用が制限されるケースも多いという。そうした状況を改善したいと思い、右代氏は「みんなで助け合いながら、国士舘大の競技場を自由に使ってもらおう」と決断。岡部選手を含む数人のデフ選手を受け入れ、陸上部員と共に気兼ねなく練習に打ち込める環境を提供した。

デフリンピック東京大会で岡部選手は１７、１８日の十種競技に出場し、走り幅跳び、１１０メートル障害など４種目で自己ベストを記録。合計得点も自己記録を大幅に更新して７位に入った。「右代さんや、国士舘大の仲間たちも一緒にいたからこそ、本当に励まされた」と岡部選手は感謝した。

岡部選手は今後、現役を続けるかどうかは未定だが、右代氏は「もし続けるなら、この大きな舞台で一緒にメダルを取りたい」と次のデフリンピックに向け、新たな夢を膨らませている。