¡Ú40Âå¡¦50Âå¡ÛÅß¥³¡¼¥Ç¤³¤½¡ÈÁ´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¡É¤¬Ì¿¡ª¡Ý£³kgµé¤ÎºÙ¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¥ë¡¼¥ë¡×
´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Ö¤ó¡¢¡È½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ë¡É¡ÈÃå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ÎÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÈÁ´¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¡É¤¬¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á´¿È¤Î½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ý£³kgµé¤ÎºÙ¸«¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ë³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¿´¤Ï¡Ö¹ø¤è¤ê¾å¡×¤Ë¡£¾åÈ¾¿È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ºÇÍ¥Àè
Åß¤ÎÃå¤Ö¤¯¤ì¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¸ü¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È½Å¿´¤ÎÄã¤µ¡É¡£¹ø°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤ÈÂ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¡¢Á´ÂÎ¤¬¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ ¡Ö¾åÈ¾¿È¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È ¡ß ²¼È¾¿È¤Ï½ÄÄ¹¡× ¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
Ã»¤á¾æ¥¢¥¦¥¿¡¼¡ß¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¾æ¥Ë¥Ã¥È¡ß¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¡È½Ä¤Ë¥¹¥È¥ó¡É¤ÈÍî¤È¤¹ÃåÊý¤Ê¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ÇOK¡£¾å¤òÃ»¤¯¡¿²¼¤òÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¤À¤±¤ÇµÓ¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Á´¿È¤¬¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ä¥é¥¤¥ó¤òÉ¬¤º£±ËÜ¤Ä¤¯¤ë¡£¡È¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¡É¤ÏÂç¿Í¤ÎÌ£Êý
40Âå¤ÎºÙ¸«¤¨¤ÇºÇ¤â¸ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¡È²£¤Î¹¤¬¤ê¡É¤òºï¤ë¤è¤ê¡È½Ä¥é¥¤¥ó¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¡£ÆÃ¤ËÅß¤ÏÉÛÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ö¤ó¡¢½Ä¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î·èÄêÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¤ò³«¤±¤ÆÃå¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¡£¤³¤Î£³¤Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂÎ·¿¤Ç¤â¼«Á³¤ÈI¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½Å¤ÍÃå¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÅß¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ê¤é¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡ÈÈ´¤±´¶¡É¤òºî¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¼ã¸«¤¨¡õºÙ¸«¤¨
ºÙ¸«¤¨¤Ë¸ú¤¯¤Î¤ÏÂÎ·¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä·Ú¤µ¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ç¼ó¸µ¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¾åÈ¾¿È¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢È©¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ëÃ¸¿§¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê´¬¤¤¹¤®¤º¡È¿â¤é¤·¤Æ¡É½Ä¤ÎÈ´¤±´¶¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°È±¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¾¯¤·¶õµ¤´¶¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£¸÷¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÎØ³Ô¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¡¢¼ã¸«¤¨¸ú²Ì¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡ÈÌÀ¤ë¤¤½Å¤ÍÊý¡É¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¥³¡¼¥Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£½Å¿´¡¦½Ä¥é¥¤¥ó¡¦´é¤Þ¤ï¤ê¤Î£³¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡¡´Æ½¤¡§YOMI¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë¡ä¡¡¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
