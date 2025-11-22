◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第３日（２２日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

第３ラウンド（Ｒ）が行われ、前日に初の年間女王を決めた佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は首位で出て４バーディー、２ボギー、２ダブルボギーで７３とスコアを落とし、通算８アンダーで３位に後退した。

２つ伸ばして迎えた５番パー４。第２打が「ミスショットだった」と右の木に当たり、３オン３パットでダブルボギー。さらに２つ落とした後、１６番は第１打が右に曲げてＯＢとなり、再びダブルボギーをたたいた。「大暴れの一日でした」と苦笑い。直後の１７、１８番２連続バーディーで締め「くっそ〜と思ったので、１７、１８番で取って終わりたくて、しっかりできたので明日以降につなげたい」と前を向いた。

前日の第２Ｒに年間女王を決め「まだそこまで実感が湧いてない分、今日のプレーは集中できた」。約２００件の祝福メッセージが届き「応援のメッセージをたくさんいただき、うれしかった」とかみしめた。前夜は午後９時半頃に就寝し、優勝争いに向けて気持ちを切り替えて臨んだ。

年間女王は決めたが、師匠で男子ツアー９４勝の尾崎将司に今季５勝目を挙げて報告するつもりだ。トップと３打差で迎える最終日へ「まだチャンスはある。５番がキーになる。まずはリベンジしたい」と逆転Ｖを見据えた。