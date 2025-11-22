ボーイズグループNCTメンバーDOYOUNG（ドヨン）が、JUNGWOO（ジョンウ）と同じ日に韓国軍に入隊することについて「狙ったわけではない」と明かした。

21日に、韓国の有名コメディアンが司会を務めるYouTube（ユーチューブ）チャンネルのトーク番組に出演した。司会者とトッポキを食べながら話を進めるコンセプト。2年ぶりの出演で、2年前は100万回の再生回数を超えたという。司会者から「今回は200万回を超えるだろう？」と聞かれると「先輩、ユーチューブが産んだ怪物ですね」と返して、笑いを誘った。

話題が軍隊話に及び「軍隊に行ったら、NCT 127はどうなるのか？」という質問にDOYOUNGは「続けますよ。今TAEYONG（テヨン）とJAEHYUN（ジェヒョン）の2人が軍隊にいるけれど、来年にはまた出てくる。彼ら同士でまた活動を続けるのではなかと思います」と話した。

また「NCTのJUNGWOOさんも軍隊に入るそうだけど？」とスタッフから聞かれ「一緒に行きます。同伴入隊を狙ったわけではないけれど、いつの間にか、同じ日付を受け取ってしまったのです。これは運命だと思った」と打ち明けた。

NCTの所属企業SMエンターテインメントは先月「NCTメンバー2人が、12月から兵役義務を履行する」と発表している。DOYOUNGは同月8日に陸軍現役兵で、JUNGWOOは陸軍軍楽隊合格通知を受け、同日、それぞれ入隊する予定だ。