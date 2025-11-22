拓殖大から今年4月に三井住友海上入社

23日号砲の全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝、宮城）の各チームのオーダーが22日に発表され、三井住友海上の不破聖衣来が3区（10.6キロ）に名を連ねた。実業団駅伝デビューとなり、X上のファンからは歓喜の声が上がった。

不破は拓殖大1年時の2021年に1万メートルで30分45秒21（当時日本歴代2位、現3位）の好タイムをマーク。その後は故障などで苦しんだが、今年4月に三井住友海上に入社して新たなスタートを切った。

今年5月の東日本実業団選手権1万メートルで実業団デビューして5位。10月の全日本実業団対抗女子駅伝予選会（プリンセス駅伝）は補欠でのエントリーで出番はなかったが、大一番ではエース区間の3区を託される。X上の駅伝ファンからも様々なコメントが寄せられた。

「不破ちゃん3区は熱い」

「三井住友海上の不破ちゃん3区は激熱」

「フワちゃん3区はびびった」

「遂に不破ちゃん走るのか」

「不破走るのかマジか」

監督会議以後の競技者の変更は23日午前8時までに大会本部に届け出、審判長の許可を得た者のみ認めるとされている。不破はこのまま出場となれば、実業団駅伝デビューとなる。

3区はほかに9月の世界選手権東京大会の女子1万メートル6位・廣中璃梨佳（日本郵政グループ）、女子マラソン7位・小林香菜（大塚製薬）、同13位の佐藤早也伽（積水化学）、マラソン日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、3000メートル障害日本記録保持者の齋藤みう（パナソニック）も駆ける。



（THE ANSWER編集部）