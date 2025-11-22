元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩（46）が22日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の竜崎勝（享年44）さんとの親子ショットを公開した。

フジテレビの長寿番組「くいしん坊!万才」の最終回となる特別番組「50年間ありがとう！くいしん坊!万才 一生忘れられない味SP」（関東ローカル）がこの日、放送され、歴代のくいしん坊（リポーターが顔をそろえる中、高島が進行を務めた。

1975年の放送開始から50年の節目を機に歴史に幕を下ろした同番組。高島の父・竜崎さんは2代目リポーターを務めていた。

高島は歴代リポーターたちとのショットを投稿。「二代目リポーターを務めた父、竜崎勝に代わり、進行で参加させていただきました」と報告。「生まれる前のことなので、父のリポーター時代の記憶はありませんが、家にあった雑誌の切り抜きや母との会話を通して、父の人柄や番組への愛を感じることができました」とつづった。

「今日、食いしん坊万歳は50年の歴史に幕をおろします ぜひ、ご覧ください」と呼びかけ、パネルの竜崎さんとの“親子ショット”も披露した。