ＤｅＮＡは２２日、横浜スタジアムでファン感謝イベント「横浜ＤｅＮＡベイスターズ ＢＡＹ ＢＬＵＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳ ＦＵＮ！ ＤＡＹＳ」を開催。爆速チアとして名を馳せた「ｄｉａｎａ」のＡｋｉがラストランを見せた。

決勝まで進み選手たちとの対決で一度は敗れたが「選手のみなさん速すぎます。もう一回お願いします」と再戦を要求するシーンもあった。リベンジ戦では見事に勝利し、ガッツポーズしながらゴールテープを切った。

終了後には山崎康晃投手から花束を手渡され「ブルペンでも見てました。ハマスタを盛り上げてくれてありがとうございました」と感謝の思いが伝えられると、Ａｋｉは目にいっぱいの涙を浮かべた。

この場面にファンも「あかん泣いちゃった Ａｋｉさんお疲れ様でした」「Ａｋｉさんいなくなるの寂しいね」「Ａｋｉさんのハマスタバトル、ラストラン。泣きました」「ハマスタバトルをイニング間イベントのエースにしたＡｋｉさんの脚力。本当にお疲れさまでした」とつづった。

Ａｋｉは再びマイクを手に「本日はありがとうございました。この５年間、横浜スタジアムでは数え切れない想い出が詰まっています。ハマスタバトルは大きな存在でした。一緒に走ってくれたみなさん、声援を送ってくださったみなさん。熱い横浜スタジアムを作れて幸せでした」と最後はさわやかな笑みを振りまいた。

今季限りでの卒業が発表されていたＡｋｉは、横浜スタジアムでのリレー対決「ハマスタバトル」でチアチームのアンカーを務め、最後の最後でぶち抜いて逆転勝利をもたらすことで有名。今年１月にＴＢＳで放送されたＳＡＳＵＫＥの女性版「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場し、「速すぎるチア」と紹介された。